◆北中米Ｗ杯 ▽１次リーグＦ組第１戦 日本２―２オランダ（１４日・ダラス）

「王国」ブラジルのメディアの多くが、２度先制されながら、追い付いて執念のドローに持ち込んだ日本代表の粘りと組織力を、１３日にモロッコ代表と辛うじて引き分けたブラジル代表を引き合いに出して、高く評価した。

有力電子メディア「ｇｅ」は、「日本が苦しみながらも試合終了直前に追いついた。今回のＷ杯で、ここまでのベストゲーム」「（Ｃ組の）ブラジルが１次リーグを１位か２位で突破するとラウンド３２（決勝トーナメント１回戦）で日本、オランダのいずれかと対戦する可能性が高いが、どちらも困難な相手であることが明らかになった」などと警戒した。

また、ブラジル最大のユーチューブテレビで、日本―オランダ戦の視聴者が３０００万人を超えた「カゼＴＶ」には、視聴者からのコメントが殺到。世界でも有数の親日国でもあり、「日本を熱烈に応援していた。彼らの組織力とチームワークは素晴らしい」「近年の日本の成長は目覚ましい。大会の台風の目となるぞ」などと、大半が日本の健闘をたたえ、躍進を予想するものだった。

１３日にモロッコに１―１と苦戦したブラジル代表と対比して「日本人選手の勇敢な戦いぶりには本当に感動した。ブラジル代表選手は見習うべきだ」。さらには「日本には昨年（１０月）の強化試合で痛い目にあった。ラウンド３２では当たりたくない」と警戒する声もあった。（ブラジル通信員・沢田啓明）