中国BL『双程 Double Helix』6・16よりRakuten TVにて配信 再会を機に欲望と執着へと歪んでいくラブストーリー
財閥の御曹司・陸風と、運命的に結びついた男・程亦辰の危険な愛の螺旋
中国耽美小説界を代表する作家・藍淋（ラン・リン）氏による同名作品を原作とした、最新実写化ドラマ『双程（そうてい） Double Helix』（全12話）が、あす16日午後7時よりRakuten TVにて配信される。
【場面写真】漂う色気…！暗がりで浮かび上がる『双程』陸風の執着の表情
2016年の実写化でも熱狂的な支持を集めた本作が、約10年の時を経て“異例の再ドラマ化”として新たに蘇り、ファン待望の日本上陸を果たす。
本作が描くのは、財閥の御曹司・陸風（ルー・フォン）と、運命的に結びついた男・程亦辰（チョン・イーチェン）の物語。学生時代、反発し合いながらも強く惹かれ合っていった2人だったが、ある出来事をきっかけに関係は決定的に壊れ、それぞれ別の道を歩むことになる。
そして時を経て訪れる再会。かつての想いは消えることなく、むしろ歪んだ形で膨れ上がり、愛なのか、執着なのか判別できない感情へと変貌していく。物語は現在と過去を行き来しながら展開し、“取り戻せない時間”そのものが圧力として2人にのしかかっていく。
陸風（ルー・フォン）と程亦辰（チョン・イーチェン）の複雑な関係性を演じるキャストにも注目が集まっている。陸風を演じるのは、シンガポール出身の人気俳優スン・ジョン（エイデン・スン）。「臨江仙（原題）」などで見せてきた繊細かつ力強い演技で、学生時代の無垢さから、時を経て変化していく冷徹さや執着心までを一貫して体現する。
一方、程亦辰役には『心音〜Skip a Beat〜』などで注目を集めるリュー・スートン。愛と後悔の狭間で揺れながらも陸風と向き合う姿を、繊細な感情表現で描き出す。さらに、程亦辰の弟・程亦晨（チョン・イーチェン）役にホー・ジアシュー、その相手役・秦朗（チン・ラン）役にファー・シュエンゴーを起用。対照的に描かれるサブカップルの物語も、作品にもう一つの軸と余韻を与える。若手俳優が集結することで生まれる緊張感と化学反応も、本作の大きな見どころとなっている。
絡み合う感情の果てに、2人がたどり着く結末は、愛か、後悔か、それとも――執着か。一度足を踏み入れたら抜け出せない、危険な愛の螺旋が幕を開ける。
中国耽美小説界を代表する作家・藍淋（ラン・リン）氏による同名作品を原作とした、最新実写化ドラマ『双程（そうてい） Double Helix』（全12話）が、あす16日午後7時よりRakuten TVにて配信される。
【場面写真】漂う色気…！暗がりで浮かび上がる『双程』陸風の執着の表情
2016年の実写化でも熱狂的な支持を集めた本作が、約10年の時を経て“異例の再ドラマ化”として新たに蘇り、ファン待望の日本上陸を果たす。
そして時を経て訪れる再会。かつての想いは消えることなく、むしろ歪んだ形で膨れ上がり、愛なのか、執着なのか判別できない感情へと変貌していく。物語は現在と過去を行き来しながら展開し、“取り戻せない時間”そのものが圧力として2人にのしかかっていく。
陸風（ルー・フォン）と程亦辰（チョン・イーチェン）の複雑な関係性を演じるキャストにも注目が集まっている。陸風を演じるのは、シンガポール出身の人気俳優スン・ジョン（エイデン・スン）。「臨江仙（原題）」などで見せてきた繊細かつ力強い演技で、学生時代の無垢さから、時を経て変化していく冷徹さや執着心までを一貫して体現する。
一方、程亦辰役には『心音〜Skip a Beat〜』などで注目を集めるリュー・スートン。愛と後悔の狭間で揺れながらも陸風と向き合う姿を、繊細な感情表現で描き出す。さらに、程亦辰の弟・程亦晨（チョン・イーチェン）役にホー・ジアシュー、その相手役・秦朗（チン・ラン）役にファー・シュエンゴーを起用。対照的に描かれるサブカップルの物語も、作品にもう一つの軸と余韻を与える。若手俳優が集結することで生まれる緊張感と化学反応も、本作の大きな見どころとなっている。
絡み合う感情の果てに、2人がたどり着く結末は、愛か、後悔か、それとも――執着か。一度足を踏み入れたら抜け出せない、危険な愛の螺旋が幕を開ける。