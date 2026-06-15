飼い主さんと共に生まれて初めて『水族館』に出かけたという柴犬さん。大きな水槽を目の前に…まるで『マンガのような表情』が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなるほど愛おしく、クスッと笑えるその光景は記事執筆時点で19万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：生まれて初めて『水族館』に行った犬→興味津々すぎて…小さな子供のような『表情』】

生まれて初めて『水族館』に行った柴犬

Xアカウント『@YumeShibainu510』に投稿されたのは、「ゆめ」ちゃんが見せた可愛すぎる表情。

この日、ゆめちゃんは飼い主さんと共に生まれて初めて『水族館』へ出かけられたのだといいます。

まるで『マンガのような表情』が話題に

大きな水槽の中で自由に泳ぐたくさんのお魚を目の前にしたゆめちゃんは、興味津々な様子でじっと眺めていたのだそう。

飼い主さんが何気なくその横顔を撮影すると…まさに『目が点』状態になってしまっていたというゆめちゃん。

その言葉の通り、普段はクリクリの瞳がマンガに描かれたような『点』になり、その表情はキャラクター感溢れるものだったのだとか。

たくさんの生き物や初めてのニオイ…ゆめちゃんにとってとても刺激的な空間だったようで、帰る頃にはすっかり疲れてしまうほど水族館を楽しんだようです。

ゆめちゃんが見せたマンガのような表情、愛くるしい光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「可愛すぎる…！」「おめめがまん丸！」「夢中で見てますね、かわいい」「可愛い」「本当に点になってますねｗ」「可愛いｗ」などのコメントが寄せられています。

のんびり屋さんな女の子の日常にほっこり

ゆめちゃんは、2014年5月10日生まれのおっとりのんびり屋さんな女の子。飼い主さんとさまざまな場所へお出かけをしたり、お家でのんびりと過ごしたりその日常は尊く愛おしいもの。

ご家族に溺愛されながら、自分らしく幸せに暮らすゆめちゃんの日常は日々柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@YumeShibainu510」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。