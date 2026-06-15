お庭で動かなくなったワンコの前で繰り広げられている、予想外の「迷惑行為」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で2万2000回再生を突破し、「笑ってしまった」「困っちゃうよねぇ」といったコメントが寄せられています。

【動画：なぜかお庭で動かない犬→視線の先を見てみたら…思ってもみなかった『まさかの迷惑行為』】

視線の先には「でっかい落下物」

TikTokアカウント「__inakamono_」に投稿されたのは、なぜかお庭で動かなくなってしまった柴犬の女の子「こまち」ちゃんのお姿。こまちちゃんは庭の隅っこに座り、なんだか困った表情をしているよう。

「あれ、どうにかならない？」と言いたげな表情で、飼い主さんにチラリと視線を送るこまちちゃん。その先には、庭の通り道を完全に塞いでいる「でっかい落下物」が…。

全然通路を通れそうにない…

庭に「落ちて」いるのは、同居犬の柴犬の男の子「ゴン太」くん。飼い主さん曰く、砂利が気持ちいいからか、ゴン太くんはたびたびその場所で寝ているんだとか。相当眠かったのか、なんとも半端な場所で寝落ちしてしまっています。

こまちちゃんは呆れた表情をしていますが、ゴン太くんは全然気が付いていないよう。冷たい視線を一身に浴びていても、ゴン太くんが起きる素振りは全く無し。幸せそうなゴン太くんの寝顔を見ていると、じわじわと笑いが込み上げてきます。

砂利の通路がお気に入り

ゴン太くんが庭の通路を塞いで寝ている時は、こまちちゃんはゴン太くんをどついて通っているのだそう。この後、ゴン太くんはいつも通りどつかれ、こまちちゃんは無事通路を通って行ったんだとか。

庭の砂利の通り道は、ゴン太くんのお気に入りスポットなんだそう。こまちちゃんに迷惑がられてもどつかれても、お気に入りの場所でお散歩後の自分時間をしっかりと楽しむゴン太くんなのでした。

投稿には「笑ってしまった」「困っちゃうよねぇ」「綺麗すぎる寸胴」「ゴン太くん起きてー！」「なんでそこに落ちてるのｗ」「困り顔、可愛い」といったコメントが寄せられています。

ゴン太くんとこまちちゃんの愉快な日常は、TikTokアカウント「__inakamono_」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「__inakamono_」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。