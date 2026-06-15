さくらんぼシーズン真っ只中の山形県内。

東根市の直売所には全国各地から人が集まり、大行列ができていました。

【写真を見る】カートいっぱいの“赤い宝石” 全国からさくらんぼを求めて山形へ！朝6時から並ぶ人も!? 今だけ楽しめる贅沢な味わい方も必見！（山形・東根市）

そして今だけ、さくらんぼ味のジェラートも。

東根市の直売所、「よってけポポラ」です。

毎年さくらんぼシーズンは、特に賑わいを見せますが

きょうも・・・

大内希美アナウンサー「開店１５分前しかも今日は月曜日。平日にもかかわらずこのようにお店を囲むように行列ができている」

店の担当者によると、開店前に並んでいた人の数はおよそ２００人！

早い人は朝６時に、７時に来た人でも順番は２０番目という人気ぶりです。

酒田市から「７時１５分に来た。びっくりした。毎年すごく賑わっていて」

■多くの品種が並ぶさくらんぼコーナーへ！





開店と同時に皆さんが向かった先は、もちろん、さくらんぼコーナー。

箱売りからパック売りまで、生産者たちが丹精込めて作ったさくらんぼが所狭しと並んでいます。

今年はさくらんぼの生育が全体的に早まっているため人気の主力品種「佐藤錦」のほか、「紅秀峰」や「やまがた紅王」もすでに店頭に並んでいて、同時に多くの品種を楽しめる貴重な年となっています。

よってけポポラ 館下勇 店長「佐藤錦も紅秀峰も紅王もそれぞれ味が違うので、色々なさくらんぼの味を楽しんでもらえれば」

今年はさくらんぼの生育が順調で、さくらんぼの販売数（入荷量）も不作となった去年と比べておよそ１．５倍になりました。

■「みんな喜ぶ」「採れたてが一番」カートいっぱいにさくらんぼ！

訪れた人は、思い思いにさくらんぼを選び、カートいっぱいに、いや、顔が見えなくなるほど買い求めていました。

岩手から「朝５時に出て９時に着いたので開店と同時に入れて良かった。すごく種類が多くてどれを買おうか迷うけれど、みんな喜ぶので買っていきたい」

宮城から「東京にいる息子に贈ろうかなと思って来た。やっぱり採れたてが一番」

今が一番忙しい農家の皆さんですが、この盛況ぶりに笑みがこぼれます。

生産者「冥利に尽きる。うれしい」

■今だけ！旬のさくらんぼの贅沢な味わい方も

そして、店の一角にはさくらんぼを一層楽しむことができる場所がありました。

大内希美アナウンサー「ジェラート！１６種類のフレーバーがあり毎日変わるが、今の時期だけ数量限定でさくらんぼ味のジェラートが楽しめる」

ジェラートには東根市産のさくらんぼを使っていて、上に乗っているのは実を細かく刻んで凍らせた自家製のさくらんぼフローズン！

ジェラートなのにこのボリュームです。

大内希美アナウンサー「ミルクの程よい甘さと、さっぱりとしたさくらんぼの味がマッチしていておいしい。なかにさくらんぼの果肉が入っているので食感も楽しめる」

さくらんぼ味のジェラートが味わえるのは今月いっぱい！

さくらんぼを買った後にはジェラートも食べて、旬の味覚を堪能してみてはいかがでしょうか。

「よってけポポラ」のさくらんぼの取り扱いの最盛期は今週末までですが、今月いっぱいは店頭に多くのさくらんぼが並ぶということです。