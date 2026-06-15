早いもので、２０２６年ももう半分が過ぎようとしています。

山形市の神社ではきょう、半年間の穢れや罪を清める神事が行われました。

【写真を見る】半年間の穢れを清める神事“夏越の祓” 今年を振り返り、今後への願い込める（山形市）

『夏越しの祓』

古くから、１年の折り返しである毎年６月に行われ、半年間知らず知らずのうちに積もった「罪」や「けがれ」を「茅の輪」をくぐって神様に祈り清める神事です。

山形市の六椹八幡宮では、きょうから「茅の輪」が設置され、午前中から多くの人が参拝に訪れていました。

「茅の輪くぐり」には、独特の拝礼の手順があります。

■「茅の輪くぐり」拝礼の手順



まず、塩の代わりとなるこの切麻で自身の身体を清め…

続いて、住所や名前、年齢を書いた「形代（かたしろ）」という人型の紙で身体をぬぐいます。

大塚美咲アナウンサー「こちらが、自分の身替わりになっているんだそうです」

自分の体の気になるところや悪いところをぬぐうと、ご利益があるそうですよ。

大塚美咲アナウンサー「頭がよくなりたいです私は…」

最後に息を３回吹きかけ…

■それぞれの願いを込めて拝礼へ

「水無月の夏越の祓へする人は 千歳の命 延ぶというなり」

「払い給え～」

唱え言葉を唱え、茅の輪をくぐる動きを３回繰り返し、拝殿に進みます。

大塚美咲アナウンサー「凄く清らかな気分になった、気がします。この半年間のけがれを払ったところで、誠心誠意お情報をお届けします」

みなさん、今年半年間を振り返り、今後への願いを込めて拝礼をしていました。

参拝者「（茅の輪くぐりをすると）願いが叶う確率が良くなるのかな。家族みんなが健康で、仲良く暮らしていきたい。」

参拝者「息子の就職とか、そういうのをお願いしました。自分の夢をかなえつつ、やりたいことができる仕事についてほしい」

参拝者「世の中が平和でありますようにと。近頃はすいぶんきな臭いもので」

六椹八幡宮では、今月２４日まで茅の輪くぐりができるということです。