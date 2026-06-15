新潟市新津美術館で開かれている絵本の世界を体感できる展覧会の来場者が1万人を達成しました。



新潟市新津美術館で開かれている『おでかけ！絵本ミュージアム』。「からすのパンやさん」や「ぐるんぱのようちえん」など、7つの絵本の世界を楽しめます。15日は来場者の1万人達成を記念し、親子2組に記念品が贈られました。



■新潟市内から

「(Q.好きな絵本は？)はじめてのおつかい。頑張って買うところ(が好き)。」



■新潟市内から

「いろんな絵本が見たい。」



■新潟市内から

「絵であるものが、大きい実物で展示されているので見たい。」



『おでかけ！絵本ミュージアム』は8月30日まで、新潟市新津美術館で開かれています。