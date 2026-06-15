県内有数の枝豆の産地として知られる新潟市南区の白根地区で、ブランド枝豆の出荷が始まりました。



白根地区で取れた枝豆は2年前から『しろね えだま～めいど』というブランド名で売られています。1つのサヤに実が2～3つ入っていることや、実の厚さが9mm以上などの基準をクリアしたものが高品質を示すA品として出荷されます。2020年からは、選別と梱包作業など自動化が進められたことで短い時間で出荷の準備が完了するということです。



関係者は、今年の枝豆は上々の出来栄えと胸を張っています。



■JA新潟かがやき 板垣健太郎さん

「天気にも恵まれてすごく良いものができている。消費者の皆様においしい枝豆が届けられる。」



JA新潟かがやきでは、10月上旬までに約170tの出荷を予定しています。