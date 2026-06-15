桜や梅、菊など四季折々の花が咲き誇る鹿児島市の仙巌園。今の時期はアジサイが見頃を迎えています。15日から「あじさい彩まつり」が始まりました。梅雨ならではの楽しみ方とは？



鹿児島市の仙巌園で始まった「あじさい彩まつり」。雨の季節ならではの風情を楽しんでほしいと初めて開かれ、約200鉢のアジサイが咲き誇ります。



（仁田尾美菜キャスター）

「境内に向かう参道。アジサイの花が凄く綺麗に咲いている。川の音や鳥のさえずりも聞こえて非常に心地よい」





猫を祀った祠「猫神社」に続く参道にも色鮮やかなアジサイが。（仙巌園・業務企画広報・丸田怜奈さん）「5匹の案内猫もいるのでアジサイと一緒にお楽しみいただければ」「猫神社」はフォトスポットとして人気を集めていました。最大の見どころは、一面に咲き誇るあじさいの植栽です。（客）「やはり自然にあるのが一番いい」雨の日に室内で楽しむこともできます。薩摩切子のかけらを使い、自分好みにデザインできるキーホルダー作り体験です。アジサイや傘など五月雨フレームが仲間入りしています。大人も子供も時間を忘れて夢中になります。（仁田尾美菜キャスター）「完成した。フレームを選んだり色を選んだりゆっくり時間を忘れて楽しむことができる」（参加者）「あっというま。自分で思ってないようなものに偶然出来上がった感じ」その他、アジサイがデザインされた梅雨限定の参拝記念証など限定グッズも販売されています。（仙巌園・業務企画・広報・丸田怜奈さん）「雨に濡れたアジサイなど仙巌園ならではの四季折々の風景をお楽しみいただければ」「あじさい彩まつり」は7月15日まで開かれ、梅雨が明けるまでは島津あめがプレゼントされます。