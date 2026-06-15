今週後半にも『梅雨入り』の可能性 晴れ間のあるうちに大雨への備えを【これからの天気(6月15日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
16日(火)は、各地でムシ暑くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越にカミナリ注意報が発表されています。あと数時間は急な強い雨や落雷にご注意ください。
◆6月16日(火)の天気
・上越地方
朝から強い日差しが照りつけるでしょう。
昼間の最高気温は、4～27℃の予想で、今日と同じくらいのところが多くなりそうです。
・中越地方
青空が広がるでしょう。
夜は雲がかかるところがありますが、今日のような急な雨の心配はなさそうです。
最高気温は、沿岸部で25℃前後、山沿いで28℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
雲ひとつない青空が広がるでしょう。
16日(火)朝は今朝よりも涼しくなりますが、日中は広く真夏日に迫る暑さになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から日差しが力強いでしょう。
昼間の気温は28℃前後まで上がり、ムシムシとした不快な暑さになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
一日を通してよく晴れるでしょう。
16日(火)は、にわか雨の心配もなく洗濯日和になりそうです。
最高気温は、27℃前後のところが多いでしょう。
◆風と波
16日(火)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
17日(水)は、日中は晴れて暑くなるでしょう。
ただ、18日(木)午後は広く雨で、雨脚が強まるところがありそうです。
19日(金)以降も雨の降る日が多く、大雨となるところもあるでしょう。
最新の気象情報にご注意ください。
今週後半にも『梅雨入り』の可能性があります。晴れ間のあるうちに大雨への備えを進めてください。
16日(火)は、各地でムシ暑くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越にカミナリ注意報が発表されています。あと数時間は急な強い雨や落雷にご注意ください。
◆6月16日(火)の天気
・上越地方
朝から強い日差しが照りつけるでしょう。
昼間の最高気温は、4～27℃の予想で、今日と同じくらいのところが多くなりそうです。
・中越地方
青空が広がるでしょう。
夜は雲がかかるところがありますが、今日のような急な雨の心配はなさそうです。
最高気温は、沿岸部で25℃前後、山沿いで28℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
雲ひとつない青空が広がるでしょう。
16日(火)朝は今朝よりも涼しくなりますが、日中は広く真夏日に迫る暑さになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝から日差しが力強いでしょう。
昼間の気温は28℃前後まで上がり、ムシムシとした不快な暑さになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
一日を通してよく晴れるでしょう。
16日(火)は、にわか雨の心配もなく洗濯日和になりそうです。
最高気温は、27℃前後のところが多いでしょう。
◆風と波
16日(火)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
17日(水)は、日中は晴れて暑くなるでしょう。
ただ、18日(木)午後は広く雨で、雨脚が強まるところがありそうです。
19日(金)以降も雨の降る日が多く、大雨となるところもあるでしょう。
最新の気象情報にご注意ください。
今週後半にも『梅雨入り』の可能性があります。晴れ間のあるうちに大雨への備えを進めてください。