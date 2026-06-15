これからの気象情報です。

16日(火)は、各地でムシ暑くなりそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越にカミナリ注意報が発表されています。あと数時間は急な強い雨や落雷にご注意ください。



◆6月16日(火)の天気

・上越地方

朝から強い日差しが照りつけるでしょう。

昼間の最高気温は、4～27℃の予想で、今日と同じくらいのところが多くなりそうです。



・中越地方

青空が広がるでしょう。

夜は雲がかかるところがありますが、今日のような急な雨の心配はなさそうです。

最高気温は、沿岸部で25℃前後、山沿いで28℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

雲ひとつない青空が広がるでしょう。

16日(火)朝は今朝よりも涼しくなりますが、日中は広く真夏日に迫る暑さになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝から日差しが力強いでしょう。

昼間の気温は28℃前後まで上がり、ムシムシとした不快な暑さになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

一日を通してよく晴れるでしょう。

16日(火)は、にわか雨の心配もなく洗濯日和になりそうです。

最高気温は、27℃前後のところが多いでしょう。



◆風と波

16日(火)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

17日(水)は、日中は晴れて暑くなるでしょう。

ただ、18日(木)午後は広く雨で、雨脚が強まるところがありそうです。

19日(金)以降も雨の降る日が多く、大雨となるところもあるでしょう。

最新の気象情報にご注意ください。



今週後半にも『梅雨入り』の可能性があります。晴れ間のあるうちに大雨への備えを進めてください。