殺人などの罪で服役したものの無実を訴え、裁判のやり直しを求めている原口アヤ子さん。5回目の再審請求が進められる中、15日に99歳の誕生日を迎えました。今の国会で成立する公算が大きくなっている再審制度の改正案。検察官の不服申し立てが「原則禁止」され、再審の扉は軽くなるのでしょうか。



15日に99歳の誕生日を迎えた原口アヤ子さん。47年前、大崎町で義理の弟を殺害した罪などで服役したものの無実を訴え、裁判のやり直し「再審」を求めています。





(袴田巌さんの姉・ひで子さん)「元気にしてる？頑張ってる？」静岡県で一家4人が殺害された事件の再審で無罪が確定した袴田巌さんの姉、ひで子さんからもお祝いと激励のメッセージが送られました。(原口アヤ子さん(当時67))「無実が解決するまで自分が健康でいる限り頑張って無実の罪を晴らしたいと思っている」1995年67歳の時に始まった再審を求めた戦い。30年以上の月日が流れ、今は5回目の再審請求が進められています。これまでに再審開始の決定は3回出されたものの、いずれも検察側が不服を申し立て、上級審で取り消されました。進んでも、また戻ってしまう可能性がある再審制度。この見直しをめぐり12日、大きな動きがありました。(井上法務委員長)「本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本修正案は可決いたしました」見直しに関する改正案が衆議院法務委員会で可決されました。再審開始の決定に対する検察官による不服申し立てを「原則禁止」することなどが盛り込まれています。国に動きがあったこの日、原口さんのもとを訪ねた2人の女性がいました。青木惠子さんと西山美香さん、いずれも再審で無罪となったえん罪被害者です。改正案でも不服申し立てが「全面禁止」ではなく、例外的なものは認められることについて、不安を口にしました。(青木惠子さん)「理由があったらするということだから言葉を変えただけで結局検察は上訴する。何かしら理由をつけて」(西山美香さん)「早く無罪判決をもらってアヤ子さんを自由にしてあげたい」また、14日は弁護団の鴨志田祐美共同代表らも面会に訪れました。(大崎事件弁護団・鴨志田祐美共同代表)「すごいね。99歳だよ、白寿。おめでとうございます。再審のルールが変わることが確実になった。無罪を一緒に法廷で聞こうね」(大崎事件弁護団・鴨志田祐美共同代表)「もっとアヤ子さんを迅速に救える再審法改正案が可決されたというニュースを持ってきたかった。アヤ子さんと約束をした思いを胸に秘めて国会に働きかけていきたい」再審制度の改正案は今週、衆議院の本会議で可決され参議院に送られる見通しです。