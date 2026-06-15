米スターも日本ユニ姿でゴミ拾いに参加「すべての国が心に留めるべきだ」と海外ファン反響「美しい！」【W杯】

日本サポーターのゴミ拾い賛辞が寄せられた(C)Getty Images

NFLスター選手も清掃活動に参加した。

現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）F組初戦が米テキサス州ダラスで行われ、森保一監督率いる日本代表（FIFAランク18位）は、オランダ代表（同8位）と対決。2−2で引き分け、勝ち点1を手にしたこの試合は、スタンドでの心温まる光景も話題だ。

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両チーム一歩も譲らないシーソーゲームが繰り広げられ、ドローで決着した試合後、現地の日本サポーターは、恒例のごみ拾いを実施。これを受け、国際サッカー連盟（FIFA）の公式SNSは、「日本のファンが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」と称賛した。

また、今回の清掃活動には、NFLニューヨーク・ジャイアンツに所属するジェイミス・ウィンストンも日本代表のユニホーム姿で参加。米スポーツ専門局『FOX Sports』の特派員を務めており、マイクを手にしたまま、日本サポーターの作業を手伝う姿が反響を呼んでいる。