¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ä¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬¾è¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥µ¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤¬°ú¤Ã±Û¤·¡¡¾¼ÏÂÅ·¹ÄµÇ°´Û¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ËÈ¼¤¤
Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Î¡Ö¾¼ÏÂÅ·¹ÄµÇ°´Û¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¤Î¹Ô»ö¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡É¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹Ä¼¼Ã´Åö¡¦ÅÏÊÕ¼£ÇÈµ¼Ô¡§
º£¤è¤¦¤ä¤¯¥Ë¥Ã¥µ¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¤ÎÁ´ËÆ¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µÇ°´Û¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ä¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬»È¤ï¤ì¤¿µì¸æÎÁ¼Ö¡Ö¥Ë¥Ã¥µ¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹Ä¼¼¹Ô»ö¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ç¡¢µÇ°´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤ËÈ¼¤¤µÜÆâÄ£¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂÅ·¹ÄµÇ°´Û¡×¤ÏÏ·µà²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¸þ¤±¡¢2024Ç¯¤«¤éÊç¶â¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢2²¯±ß°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ²þ½¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾¼ÏÂÅ·¹ÄµÇ°´Û¤Ï2026Ç¯11·î28Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£