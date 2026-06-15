サッカー・ワールドカップで日本が強豪オランダを相手に2ー2の引き分け。早朝から、大阪でも盛り上がりがみられました。

【写真を見る】「いい月曜日の朝です」森保ジャパンW杯初戦！関西も熱狂「同点ゴール、電車で『お！』って言ってしまった」「伊東純也選手カッコよかった」【サッカー・ワールドカップ】

日本時間の午前5時に始まった、日本対オランダの一戦。パブリックビューイングの会場となった大阪・難波のバーには、早朝にもかかわらず、500人を超えるサポーターが集まりました。

「仕事終わりでそのまま来ました、直行で」

「寝てられへん！」

0-0で迎えた後半の立ち上がり、均衡を破ったのはオランダでした。

先制を許した日本、それでも…。中村敬斗選手（25）がワールドカップ、初ゴール。すぐさま1-1の同点に追いつきます。

その後、再びオランダにゴールを決められますが…

試合終了間際に小川航基選手（28）のヘディング弾が、鎌田大地選手（29）に当たって同点に。執念のドローで「勝ち点1」をあげました。

「日本、最高です！」

「オランダ相手に引き分けは勝ちに等しいです！仕事に行きます！」



街の人は…

「最後、同点ゴール。ヘディングで決めたとき、電車で思わず『お！』って言ってしまったんで」

「伊東純也選手がかっこよかったですね。みんなが（インスタグラムの）ストーリーズにあげていました」

大阪・京橋では、試合結果を知らせる号外が配られました。

「いい月曜日の朝です」

「勝ちに等しい結果かなと思います。あと2戦勝って決勝ステージに行ってほしい」



熱戦が続くサッカーワールドカップ。次は6月21日にチュニジアと対戦します。