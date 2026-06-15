日本野球機構（ＮＰＢ）、プロ野球１２球団、読売新聞社は１５日、７月月２８日東京ドーム、同２９日に富山市民球場で開催する「マイナビオールスターゲーム２０２６」の前日イベントとして、「マイナビオールスターゲーム ＴＨＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６ ＴＯＫＹＯ―ＴＯＹＡＭＡ」を開催すると発表した。２７日は東京ドームシティ内シアターＧロッソで、２８日は富山市民球場で行う。

２７日の入場券の先行販売は今月２０日から、一般販売は同２７日から順次受け付ける。当日は１１球団の球団マスコット、１２球団の公式チアらによるコラボイベントの他、元ドジャースの斎藤隆氏、元日本ハムの杉谷拳士氏によるトークショーなども行われる。第２部ではホームランダービーの組み合わせ発表も行われる。

第１部は午後２時開場、２時３０分開演（同４時終演予定）。第２部は午後６時開場、同６時３０分開演（午後８時終演予定）。入場料は各部３５００円でローソンチケットにて販売。２８日の富山市民球場は（午後４〜６時）は入場無料（事前申し込み制）。

斎藤隆氏コメント「この度、オールスターゲームを盛り上げる素敵なイベントに携わることができ、大変嬉（うれ）しく思います。現役時代の思い出や今年のオールスターゲームの見どころなど、楽しくお話しできればと思っております。当日、会場にお集まりの皆様、そして配信をご覧の皆様と一緒に、球界の祭典を熱く盛り上げられることを心待ちにしております」

杉谷拳士氏コメント「今回、オールスター前日にファンの皆さんと一緒に球宴を盛り上げられることを、とても嬉（うれ）しく思っています。当日は、現役時代の話はもちろん、選手だからこそ見ていたオールスターの楽しみ方や、ここでしか聞けないエピソードをたっぷりお話しできればと思います。現役時代にオールスター出場は叶いませんでしたが、だからこそファンの皆さんと一緒に誰よりもオールスターを楽しみたいと思っています。会場で皆さんにお会いできることを楽しみにしています！」

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