「年金支給日」狙う詐欺が急増　不審な国際電話やPayPayアプリ起動させる詐欺メールも

年金支給日に合わせ高齢者を狙う詐欺が急増している。

不審な国際電話やフィッシングメールが相次ぎ、約8万件の被害例も確認されているとされ、注意が呼びかけられている。

不審な電話がかかってきた人を取材

15日は2カ月に1度の年金支給日。

ただ、物価高が続く中で素直に喜べないという街の声も聞こえてくる。

東京・板橋区にある金融機関。

15日は2カ月に1度の年金支給日。

80代：

みんなで来て、いま年金をもらって、ドトールでコーヒーを飲んで、今度は日高屋でラーメン食べて帰る。

年金の支給額は、6月からアップする。

例えば、年金を満額で受け取っていた場合、国民年金は+1300円、厚生年金は+4495円、それぞれ増額される。

ただし素直に喜ぶ声だけではない。

70代：

たいして変わらないから、ほんのちょっとですから。

例え年金は増えても、このところの物価上昇に困り顔だった。

街の人：

お米が一番響くよね。結構上がったからね。



ーー年金ちょっと上がってもきついですか？

街の人：

ついていけない。

そうした中で今、高齢者たちの大切な老後資金を狙う不審な動きが表面化している。

「イット!」は、不審な電話がかかってきたという人を取材した。

取材に応じたのは、鈴木ミヨ子さん。

今から1カ月前、携帯電話に不審な電話があったという。

鈴木ミヨ子さん：

電話がかかってきたんだけど、その局番が0101だから止めて。あっこれはもう詐欺だと思って。

画面に表示されたのは、「0101」から始まる見慣れない国際番号だった。

鈴木ミヨ子さん：

「はい」って言ったら、日本人じゃないの。向こうの人なの、片言で。「こっちはなんとか警察です」って言うから、えっ、そんな警察聞いたことないんだけどって言った。

鈴木さんは以前、交通系ICカードを紛失していて、そこに携帯電話の番号を書き込んでいた。

かかってきた不審な電話の相手は、そのカードを拾った人物なのではないかと言う。

外国人のような相手は、しつこく手数料の支払いを要求した。

鈴木ミヨ子さん：

書留で3000円を送ってくれって言われたの。

食い下がる相手に、鈴木さんがとった対応は…。

鈴木ミヨ子さん：

私の主人は警察官で代わりますか？って言ったら、ガチャンって切られた。

鈴木さんはその後、警察に相談したという。

本物のPayPayアプリを起動させる詐欺メール8万件超

現在、高齢者の老後資金を狙う卑劣な行為が相次いでいる。

日本年金機構は5月、ウェブサイトで顧客の個人情報を盗み出そうとしたり、不審なサイトに誘導しようとしたりするメールが確認されていることに注意を呼びかけた。

またフィッシング対策協議会によると、2026年3月以降、日本年金機構などをかたり、本物のPayPayアプリを起動させる詐欺メールが急増し、その数は約3カ月で8万件を超えたという。

現在、山梨県や千葉県、東京・八王子市などの自治体も注意喚起している。

受給者に対する不審な接触に対しては、まず疑うことが重要だ。

（「イット!」6月15日放送より）