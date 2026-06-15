千鳥の大悟が１５日、都内で行われた綾瀬はるかとのダブル主演映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。

息子を亡くした夫婦が、息子そっくりなヒューマノイドを迎える近未来の家族を描いた物語。映画初主演となる大悟は、共演の田中泯から「大悟さんは、お芝居って何だろうと考えずにできている」などと自然体の演技を絶賛され「非常にいいことを言いましたね」と照れ笑いを浮かべた。

是枝監督が大悟に内緒で息子（ヒューマノイド）役の桑木里夢（くわき・りむ）に演出の変更を伝えることがあり、大悟は「監督はうっすらだますんですよ。台本を読んで分かったふりをしているけど、監督はそういう形で（演技を）教えてくれた」。是枝監督も「大悟さんは、ほんの少し、変化を与えると、演技の受け止めが変わる。何でこんなにできるのかと思った」とセンスの良さをたたえた。

相方のノブは現在、サッカーＷ杯北中米のため、渡米中で「見てると思うけど、まだ感想を聞いてません」。また、実家の両親については「今度、３回目を見に行くそうです。内容が深いからなのか、息子を見たいのか分かりません」と明かした。