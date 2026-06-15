道路に“クマの親子”　木登りやスイスイ泳ぐ姿、住宅街を堂々と歩く姿も…各地で相次ぎ出没

ドライブ中、目の前に現れた巨大なクマ。

道路脇には2頭の子グマも確認できます。

目撃されたのは13日午前11時過ぎ、京都・京丹後市のインターチェンジ付近です。

画面左へ走り去っていきましたが、「ずっと行った先に保育園もある。車だと1〜2分くらいですぐ行ける範囲」と撮影者は話します。

京丹後市では警察とともに周辺を捜索しましたが、クマは見つからず。

住民に注意を呼びかけています。

福島県にある桧原湖では、ボートで釣りをしていた人たちが2日連続で目撃。

13日は湖のほとりにある木に登り、14日は同じクマかは分かりませんが泳いで対岸に渡っていました。

撮影者：

ボートとの距離は10メートルもなくて、こちらに来るのではないかと思ってとても怖かった。

さらに秋田・由利本荘市では、住宅街を堂々と歩く姿を防犯カメラが捉えていました。

撮影されたのは6月9日午前6時1分。

そのわずか18分後にも、同じ方向に向かって歩くクマの姿がありました。

この日、同じ市内では80代の女性が玄関でクマと鉢合わせし驚いて転倒、けがをしています。

15日も各地で進むクマ対策。

宮城・岩沼市にあるレクリエーション施設では、テニスコートの脇でふんが見つかったことなどから敷地内に箱わなを設置しました。

山形・米沢市の高校では、生徒たちが通学に使う路線バスが高校の敷地内まで乗り入れることで安全を確保。

もともとバス停は高校から500メートルほど離れていました。

生徒：

いつクマが出るか分からないし、自分よりも親が心配しててすごく怖かった。

クマの相次ぐ出没が、日常生活に影響を与えています。