何気ない日常を「美しく生きる」ということ。15年ぶりに帰ってきた、西村しのぶ流エレガントな暮らしの極意【書評】
【漫画】本編を読む
『西村しのぶの神戸・元町“下山手ドレス”3rd』（西村しのぶ/KADOKAWA）は、漫画家・西村しのぶ氏が神戸・元町を拠点に送る日々を綴った、人気コミックエッセイの最新作である。前巻から実に15年ぶりとなる刊行ながら、その魅力はまったく色あせていない。むしろ、時間の積み重ねがこの作品をより味わい深いものにしている。
本作で描かれるのは、ベランダで育てる植物、映画やファッション、愛すべき猫や犬、旅の記憶といった日常の断片である。特別な出来事ではないが、それらは決して「ただの日常」では終わらない。西村氏のフィルターを通すことで、何気ない時間がどこかエレガントで、意識的に選び取られた生活へと変わっていく。
そして、本作には「時間の流れ」が刻まれている。作中には過去のエピソードや流行の変遷も自然に織り込まれており、読み手は「一人の作家の生き方の記録」を追体験することになる。デジタル作画への移行や生活スタイルの変化なども含めて、時代とともに移ろう日々がそのまま作品の魅力になっている。
それでも変わらないものもある。行く先々で出会う猫への愛情、暮らしを楽しむ姿勢、そして「まいにちを、華々しく」しようとする意志だ。小さな選択の積み重ねによって日常を美しくしていくという感覚こそ、このシリーズの真骨頂だ。
忙しさに流されがちな現代において、本作は、特別な何かがなくても、暮らしはもっと豊かにできるというヒントをくれる。大切なのは、日々を見つめる「視点」だ。肩の力を抜きながらも、時にシャンと背筋を伸ばして自分らしく毎日を楽しむ。そんな生き方に、そっと憧れを抱かせてくれるはずだ。
文＝練馬麟