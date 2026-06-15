LE SSERAFIMチェウォン、ミニスカ＆ショート丈トップスで美スタイル全開「華奢すぎる」「着こなせるのはチェウォンだけ」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が6月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとショート丈トップスのスタイリングを公開し、話題となっている。
【写真】25歳K-POP美女「異次元のスタイル」ミニスカ＆ショート丈ユニ姿
チェウォンは鏡越しのショットなど複数枚投稿。黒と白のストライプでシャーリングが入ったユニフォーム調のショート丈トップスに黒のミニスカート、編み上げのロングブーツを合わせ、スラリとした脚と引き締まったウエストが際立つスタイルとなっている。
この投稿には「異次元のスタイル」「脚長すぎる」「華奢すぎる」「笑顔が可愛い」「ビジュ最強で憧れ」「着こなせるのはチェウォンだけ」などと反響が寄せられている。
チェウォンは5月19日、首の痛みにより公表されているスケジュールへの参加見送りが発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳K-POP美女「異次元のスタイル」ミニスカ＆ショート丈ユニ姿
◆チェウォン、美スタイル披露
チェウォンは鏡越しのショットなど複数枚投稿。黒と白のストライプでシャーリングが入ったユニフォーム調のショート丈トップスに黒のミニスカート、編み上げのロングブーツを合わせ、スラリとした脚と引き締まったウエストが際立つスタイルとなっている。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿には「異次元のスタイル」「脚長すぎる」「華奢すぎる」「笑顔が可愛い」「ビジュ最強で憧れ」「着こなせるのはチェウォンだけ」などと反響が寄せられている。
チェウォンは5月19日、首の痛みにより公表されているスケジュールへの参加見送りが発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】