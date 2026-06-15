ゲーム『Fallout』より軍事組織B.O.S.の主力PA・T-60がPLAMATEAで立体化。2027年4月に発売
【PLAMATEA T-60 パワーアーマー】 2027年4月 発売予定 価格：9,800円
2027年4月 発売予定
(C)2026 ZeniMax. ZeniMax, id Software, Fallout are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA T-60 パワーアーマー」を2027年4月に発売する。価格は9,800円。
ゲームシリーズ『Fallout』より軍事組織B.O.S.の主力PA・T-60をプラモデル化したもの。全高約200mmで接着剤不要のスナップフィットモデルとなっている。
ゲーム内の重厚なデザインが再現され、各部関節の可動で様々なポーズを取ることができ、「ミニガン」「アサルトライフル」「フュージョン・コア」「ヌカ・コーラ」等が付属する。
一部の色分けは塗装済みパーツにより再現され、付属の水転写式デカールにより B.O.S.ナイト仕様にすることができる。
PLAMATEA T-60 パワーアーマー
2027年4月 発売予定
価格：9,800円
スケール：ノンスケール
サイズ：全高約200mm
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：マックスファクトリー（朝比奈亘彦）
企画・制作：マックスファクトリー
完成見本：ふりつく
(C)2026 ZeniMax. ZeniMax, id Software, Fallout are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.
※画像はイメージです。※画像は塗装済みの完成見本です。