「キューティーハニーNova」より「PLAMATEA ブラックハニー」が6月16日12時より予約開始
【PLAMATEA ブラックハニー】 6月16日12時より予約開始
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA ブラックハニー」を6月16日12時より予約受付を開始する。
本商品はマンガ「キューティーハニーNova」に登場した謎の戦士「ブラックハニー」をPLAMATEAシリーズで立体化したもの。特徴的な二振りの刀とバイザーをつけたミステリアスなデザインが再現されている。また、バイザーを外した状態も公開された。
🖤#メカスマ さきどり情報①🖤- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) June 15, 2026
本日更新#キューティーハニーNova 14話②
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衝撃的な登場をした
謎の戦士「ブラックハニー」🗡
明日 6/16 昼12時
予約開始！
特徴的な二振りの刀と
バイザーをつけたミステリアスなデザインは要注目👀#PLAMATEA#キューティーハニー pic.twitter.com/qclVNHdYfg
(C)永井豪/ダイナミック企画