【PLAMATEA ブラックハニー】 6月16日12時より予約開始

　グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA ブラックハニー」を6月16日12時より予約受付を開始する。

　本商品はマンガ「キューティーハニーNova」に登場した謎の戦士「ブラックハニー」をPLAMATEAシリーズで立体化したもの。特徴的な二振りの刀とバイザーをつけたミステリアスなデザインが再現されている。また、バイザーを外した状態も公開された。

(C)永井豪/ダイナミック企画