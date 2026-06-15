いつもダメ男を引き寄せる…【男運が悪い】女性の共通点って？

「またダメ男を好きになってしまった…」「付きあう人、みんなダメ男ばかり…」そんな悩みを抱えている女性はいませんか？実は、男運が悪いと感じる女性には、いくつかの共通点があるのです。今回は、男運が悪い女性の特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。これを読んで、自分の恋愛を見つめ直してみてくださいね！

尽くしすぎてしまう

相手に喜んでほしくて、ついなんでもしてあげたくなるタイプの女性は、ダメ男を引き寄せがちです。 特に「お願いされたら断れない」「相手が困っていると助けてしまう」といった性格の人は要注意！ 最初は「やさしい子だな」と思われるかもしれませんが、相手にとって都合のいい存在になってしまうことも少なくありません。 例えば、金銭的にルーズな男性に「ちょっとお金貸して」と言われると、「仕方ないな」と渡してしまったり、相手が仕事で忙しいと言えば、自分の予定をすべて後回しにして会いに行ったり…。 このように尽くしすぎると、男性は甘えがちになり、対等な関係を築くことが難しくなってしまいます。 対策としては、 まずは「相手になんでもしてあげることが愛ではない」と意識を変えることが重要です。 自分の気持ちや時間も大切にし、無理をしない範囲で相手と向きあうことが、幸せな恋愛につながりますよ。

外見や雰囲気で相手を選びがち

「見た目がかっこいい」「雰囲気がいい」といった理由だけで男性を選んでしまう女性は、男運が悪い傾向にあります。 特に、最初の印象やトキメキを優先してしまうと、内面をしっかり見極める前に関係が進んでしまうことが多いです。 例えば、「ミステリアスな雰囲気が素敵」と思っていた男性が、実は連絡が遅い・約束を守らない・浮気性だった…なんてことも。 また、「ちょっと強引なところがドキドキする」と感じていた男性が、実は自己中心的で、こちらの気持ちを考えない人だったというケースもあります。 対策としては、 見た目や第一印象に惑わされず、「この人と一緒にいて本当に幸せになれるのか」をしっかり考えることが大切です。 最初のトキメキに流されず、冷静な目で相手の行動を観察してみましょう。

「私なんて」と自己評価が低い

男運が悪い女性に最も共通しているのが、「自分に自信がない」という特徴です。 「私なんて愛されるはずがない」「彼に嫌われたくないから、我慢しなきゃ」と思いながら恋愛をしていると、無意識のうちに自分を大切にしなくなってしまいます。 例えば、彼が冷たくしても「私が悪いんだ」と思い込んでしまったり、浮気の疑いがあっても「彼が戻ってきてくれるならいい」と許してしまったり…。 こうした考えは、男性にとって「この子なら、なにをしても大丈夫」と思わせてしまう原因になります。 対策としては、 「自分を大切にすることが、幸せな恋愛への第1歩」と認識すること。 自分を大切にすることで、相手もあなたを大切に扱ってくれるようになりますよ。 自信を持って、自分にふさわしい相手を選べるようになりましょう。 いかがでしたか？ 今回は、男運が悪い女性の特徴についてご紹介しました。 「尽くしすぎてしまう」「外見や雰囲気で相手を選びがち」「自己評価が低い」という3つの特徴に当てはまる人は、ぜひ恋愛のパターンを見直してみてください。 大切なのは、自分自身を大切にすること。 恋愛はお互いを幸せにするものです。 自分の気持ちをしっかり持ち、自分を大切にすることで、自然と素敵な恋愛ができるようになりますよ。

ライター Ray WEB編集部