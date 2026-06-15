KIRSH×チャーミーキティが夢の共演♡Y2Kムード漂う限定コレクション登場

韓国発の人気ブランドKIRSHから、サンリオの人気キャラクター・チャーミーキティとのスペシャルコレクションが登場します。2026年5月29日(金)より原宿のTOKYO FLAGSHIP STOREで発売され、KIRSH公式オンラインストアでも順次展開予定です。KIRSHらしいストリート感とチャーミーキティのキュートな魅力が融合した、今注目のコレクションをご紹介します♡

都会を楽しむ“Urban Playground”がテーマ

2026 SANRIO CO., LTD.（Appl.No.KCY2600257）

今回のコレクションテーマは「Urban Playground」。都会の日常を自分らしく楽しむライフスタイルを表現しています。

デザインにはチャーミーキティを象徴するピンクカラーをはじめ、リボンやハート、パールネックレスなどのモチーフを採用。

さらにKIRSHのアイコンであるチェリーシンボルと組み合わせることで、他にはない特別な世界観を作り上げています。

また、ビッググラフィックやヴィンテージウォッシュ加工、ルーズシルエットを取り入れることで、Y2Kテイストとストリートムードを感じられる仕上がりに。

ルックブックでは、チャーミーキティとともに過ごす自由でポジティブなライフスタイルが表現されています。

全17型の豊富なラインアップ

コレクションでは全17型を展開。フーディーやTシャツ、シャツ、スリーブレス、スウェットシャツなどのアパレルアイテムに加え、帽子やトートバッグなどのアクセサリーもラインアップされています。

今回発表されたアイテムは、ファッション好きはもちろん、チャーミーキティファンにもたまらないデザインが魅力。デイリーコーデに取り入れやすく、トレンド感もしっかり楽しめる内容となっています。

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注目のコラボアイテムをチェック

チャーミーキティ 人形チャームフードジップアップ



2026 SANRIO CO., LTD.（Appl.No.KCY2600257）

立体感のあるチャーミーキティと、KIRSHのチェリーモチーフチャームを組み合わせた存在感抜群のアイテムです。

コーディネートの主役になるデザインで、シンプルなボトムと合わせるだけでもおしゃれなスタイリングが完成します。

チャーミーキティ ルーズフィットTシャツ



2026 SANRIO CO., LTD.（Appl.No.KCY2600257）

ヴィンテージ加工を施した生地に、チャーミーキティやハート、リボンをモチーフにしたメタリックグラフィックをデザイン。角度によって輝くリフレクティブ仕様がポイントです。

ゆったりとしたルーズシルエットで、ストリートスタイルとの相性も抜群。トレンド感のある着こなしを楽しめます。

チャーミーキティ ミニショルダーバッグ



2026 SANRIO CO., LTD.（Appl.No.KCY2600257）

デイリー使いしやすいミニサイズのショルダーバッグです。フロントにはチャーミーキティの刺繍が施され、さりげない可愛らしさをプラス。コーディネートのアクセントとして活躍してくれそうです。

まとめ

KIRSHとチャーミーキティがタッグを組んだ今回のコレクションは、Y2Kとストリートファッションを楽しみたい方にぴったりの内容です。

ピンクやハート、リボンなどの可愛らしいモチーフと、KIRSHならではのクールなデザインが絶妙にマッチ♡

全17型の豊富なラインアップから、お気に入りのアイテムを見つけて、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪