◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本 2-2 オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

日本代表MF/FW小川航基選手が日本時間15日に自身のインスタグラムを更新。同点弾につながったヘディングシュートにチームメートから“愛あるいじり”コメントが入りました。

小川選手は後半30分から途中出場すると、後半43分にコーナーキックに頭で合わせヘディングシュート。これが劇的な同点弾となり喜びを爆発させました。しかしシュートはMF/FW鎌田大地選手の頭に当たってからゴールに吸い込まれており、記録は鎌田選手のゴールとなっています。

インスタグラムにはゴール後に喜ぶ自らの写真などとともに、「応援ありがとうございました！誰のゴールでもいい。次戦も一緒に戦いましょう！」と投稿。サポーターへ感謝を伝えました。

この投稿に日本代表のチームメートによる多くのコメントが。DF菅原由勢選手が「流石の小川」と書き込むと、MF/FW久保建英選手も「流川」とコメント。MF/FW伊東純也選手も「ナイスアシスト」と反応し、コメント欄で“愛あるいじり”が展開されています。

なお試合後に小川選手は取材で「(鎌田)大地くんに怒られました。『お前がめちゃくちゃ喜ぶから俺のゴールじゃなくなっただろ』って。もうあれは僕のゴールだと思ってたので。(次は)正真正銘の僕のゴールを見せたいなと思います」と語っています。