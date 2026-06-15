【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは美容
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、暖房などのエネルギー、大きな施設、そして皮膚の組織という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
ね□□んしつ
かも□□うこ
かくし□□う
ヒント：暖かさやエネルギーが外に逃げて目減りしてしまうこと。たくさんの荷物や資材を安全に保管しておくための大きな建物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つそ」を入れると、次のようになります。
ねつそんしつ（熱損失）
かもつそうこ（貨物倉庫）
かくしつそう（角質層）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物理や建築の分野で使われるエネルギーのロスに関する用語から、物流や貿易の拠点で重要な役割を果たす保管場所、さらには美容や健康において注目される皮膚の構造までを網羅しました。共通する「つそ」という響きが、環境や効率に関する科学的な概念、流通を支える社会的なインフラ、私たちの体を守る生物学的な仕組みを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、暖房などのエネルギー、大きな施設、そして皮膚の組織という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ね□□んしつ
かも□□うこ
かくし□□う
ヒント：暖かさやエネルギーが外に逃げて目減りしてしまうこと。たくさんの荷物や資材を安全に保管しておくための大きな建物を思い浮かべてみてください。
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正解：つそ正解は「つそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つそ」を入れると、次のようになります。
ねつそんしつ（熱損失）
かもつそうこ（貨物倉庫）
かくしつそう（角質層）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物理や建築の分野で使われるエネルギーのロスに関する用語から、物流や貿易の拠点で重要な役割を果たす保管場所、さらには美容や健康において注目される皮膚の構造までを網羅しました。共通する「つそ」という響きが、環境や効率に関する科学的な概念、流通を支える社会的なインフラ、私たちの体を守る生物学的な仕組みを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)