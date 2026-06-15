「えー、息子さん顔出し」倖田來未、イケメン息子の顔出しショットに「男前すぎる」「鼻がめっちゃくうちゃん」
歌手の倖田來未さんは6月15日、自身のInstagramを更新。息子に髪を切ってもらった「断髪式」の様子を公開しました。
【写真】倖田來未、息子による“断髪式”を披露
コメントでは「鼻がめっちゃくうちゃん」「息子さん横顔くぅちゃんに似てて、前から見ると旦那様のお顔にそっくりですね」「ボーイ男前すぎる」「親子でここまで仲良いのほんとに凄い関係だと思う」「え、えー、息子さん顔出しされてたんですね！」「ほんと素敵ファミリー」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】倖田來未、息子による“断髪式”を披露
“断髪式”の写真に反響倖田さんは「息子が断髪式してくれました笑笑」とつづり、8枚の写真を公開。ファンクラブアプリの生配信中の一幕で、倖田さんが息子に髪を切ってもらう姿を披露しています。息子が髪にハサミを入れるカットや、親子で笑顔を見せるほほ笑ましいショットなどが収められているほか、ヘア担当のスタッフによる仕上げの様子も写されています。
5月にも親子ショットを披露5月11日には「お花もらってハッピーマザーデイなりましたん！」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は花束との自撮りショット、2枚目は息子と肩を組む後ろ姿を披露しました。ファンからは「息子君こんなに大きくなったんですね」「素敵なお写真 ほっこり」「いつまでも仲良し親子でいてください」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)