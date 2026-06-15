名古屋の中学校の教員が、修学旅行先の東京都内で生徒120人あまりの個人情報が記載された「教員用しおり」を紛失していたことが分かりました。

【写真を見る】修学旅行先の東京で｢教員用のしおり｣紛失 原宿付近で気づき探すも見当たらず…今後はストラップで首から掛けるなどの対応 名古屋の中学校

名古屋市教育委員会によりますと、南区の市立大江中学校の教員は6月10日、修学旅行先の東京都内で分散学習中の原宿付近で生徒対応に当たっていたところ、持ち歩いていたはずの修学旅行の「教員用しおり」がなくなっていることに気づきました。

「教員用しおり」には生徒の氏名やアレルギー情報

教員はこの30分ほど前には「教員用しおり」を確認していたことから、立ち寄った土産物店などを探しましたが見つからず、その日のうちに警察に紛失届を提出しました。

「教員用しおり」には、欠席者を含む3年生126人の生徒の氏名、クラス名、出席番号のほか、11人分のアレルギー情報などが記載されていました。

今後はストラップで首から掛けるなどの対応

学校は翌日、教育委員会に報告し、12日には生徒の保護者にメールで状況を説明して謝罪したほか、アレルギー情報が記載されていた11人については家庭を訪問して直接謝罪しました。

大江中学校では今後、個人情報の持ち出しは最小限にとどめ、「教員用しおり」はストラップで首から掛けるなどの対応をとる方針です。