●梅雨前線が徐々に北上へ

●あす16日(火)は晴れ間あるが これが貴重な梅雨の晴れ間

●今週中頃～曇りがちの日々 今週末はまとまった雨に

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きょうは6月15日…6月も半分が終わる、といったところですが、その6月前半の県内の空模様を振り返っていきますと、気象台から梅雨入りが発表されたのが今月4日で、その前後はぐずつく天気が多かったのですが、先週半ばから少し長い梅雨の中休みの期間となりました。きのう14日(日)～今朝にかけては雲が多かったのですが、きょう15日(月)日中は再び日ざしタップリの陽気になった、という状況です。





梅雨前線は今、南西諸島付近に停滞中。ただし、その前線が停滞している沖縄方面では度々まとまった雨になっていて、前線の活動自体は活発な状況です。





しばらく前線が南に離れていたことで、県内は梅雨の中休みが続いていましたが、今週、この前線が徐々に北上し、西日本の南岸付近に停滞しやすくなることで、次第に梅雨らしいスッキリしない天気が多くなっていきそうです。今週はもう、あす16日(火)までしかない梅雨の中休みの日ざしを大切に活用していきたいところです。また、今週末頃は前線が西日本を横切るくらいまで一気に北上することで、雨が少々まとまってくる可能性もあります。



6月後半のここから、いっそう雨のシーズンに対して気を引き締めていきたいところです。



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あす16日(火)は、曇り6割、晴れ間4割くらいの空ですが、まだ天気の大きな崩れはありません。むしろ貴重な梅雨の晴れ間を、大切に活用していきましょう。朝の気温は18～19度くらい、日中は25～28度くらいの見込みで、昼間は少しムシムシ、ジメジメした空気となってきそうです。





夏至を間近に控え、多少の日ざしでも紫外線は強烈です。日焼け対策も油断せず、しっかり行いましょう。





今週は梅雨前線がじわじわと北上していきます。あさって17日(水)から19日(金)は曇りがちの空で気まぐれなにわか雨も心配。今週末はさらに前線の北上で、ややまとまった雨となる可能性があります。

スッキリしない空模様の日々でも気温は高めで、いっそう梅雨独特の蒸し暑さが増してくる日々にもなりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

