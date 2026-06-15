サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、１次リーグが行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）は初戦でオランダ（同８位）と２―２で引き分けた。

（世界ランキングは１１日時点）

日本が２度のビハインドをはねかえしてドロー発進。５７分に中村が同点ゴール、８９分には、ＣＫから鎌田が決めて再び追いついた。オランダは５１分にファンダイクが先制し、６４分にはサマーフィルが勝ち越しゴールを挙げ、その後は守備に重点を置いたものの、逃げ切ることはできなかった。

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一瞬、マークが緩くなった瞬間を逃さなかった。遠いサイドから中央に入った小川が、「ドンピシャ」のタイミングで右ＣＫに頭で合わせたシュートは、ＧＫの手をはじいてネットを揺らした。８９分の同点劇。スタジアムに日本サポーターの雄たけびがこだました。

シュートは鎌田の頭をかすめたため、記録は鎌田のゴールに。それでも途中出場で大仕事をやってのけた小川に、世代別代表の頃から切磋琢磨（せっさたくま）する堂安は、「オレにとってはお前のゴールや」と声をかけたという。「戦友」として、小川の苦労を知るからこその言葉だった。

１メートル８６の高さを誇る小川は、１０代の頃から将来を嘱望されてきた。しかし、２０１７年のＵ―２０（２０歳以下）Ｗ杯で左膝に大ケガを負い、歯車が狂った。懸命のリハビリを経て復帰したものの、クラブで定位置を確保できない時期が続いた。

それでも上を目指す気持ちを失わなかったのは、「同世代の活躍に支えられた」からだ。特に若くして欧州に渡り、着実にステップアップした堂安は、「自分が思い描いていた流れ」。それをひがむのではなく刺激に変えて、ようやくＷ杯の舞台に立った。

メンバー入りを逃した前回大会、堂安らが戦う姿を見て、「４年後に点を取るのは俺」と誓いを立てた。次こそ「正真正銘のゴールを決める」。強豪相手に持ち味を発揮しても、心はまだ、満たされていない。（細田一歩）