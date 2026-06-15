お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ！』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月15日の放送は、アスコムから発売中の『筋肉 脳 血管 腸 骨 ５つの力が毎日高まる！ 鎌田式長生き常備菜』の著者である、長野県諏訪中央病院名誉院長の鎌田實氏をゲストに迎え、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに話を聞いた。

阿佐ヶ谷姉妹・江里子「本日のお客様をご紹介します。この度、『筋肉 脳 血管 腸 骨 ５つの力が毎日高まる！ 鎌田式長生き常備菜』というご本をお出しになりました。長野県諏訪中央病院名誉院長、鎌田實さんです。よろしくお願いいたします」

鎌田「よろしくお願いします」

大竹「これあれだね、長生き常備菜っていうんですか？ これ頭に「週刊」って書いてない？」

スタジオ（笑）

鎌田「（笑）月刊ぐらい。大竹さん。帯にさあ22万部って、大竹さんの応援もあったんですよ。これ3冊目なんですよ。長生きシリーズで。長生き食事術が出て、それから長生き体操が出て、今度、長生き常備菜で22万部なんですよ。大竹まことゴールデンラジオでボクがいじられるたんびに本屋さんに行ってくれる人たちがいて」

大竹「でさ、あのさ、次ね、8月に来るでしょう」

鎌田「はい」

大竹「何しに来んの、8月は？」

スタジオ（笑）

大竹「って事はだよ、また8月になんか、そういうことだよね。何もなしには来ないし。手ぶらで来ましたってことは滅多にない」

鎌田「ブルーベリーができたときは、ブルーベリー持ってきたりなんかね」

大竹「ああ、持ってきた。それはもらった」

阿佐ヶ谷姉妹・美穂「いただきました」

大竹「それはもらったけどさあ」

スタジオ（笑）

大竹「それから前回だっけ？ 番組内で、ちょっとまだチョコレートが余ってます、みたいなことを言ったらば」

鎌田「本当に売り切れたんですよ、大竹さんのおかげで」

大竹「いやいや、オレとかっていうよりか、リスナーさんが聞いてくださって。もしかしたら余るようなことがあったら番組が最後のところで協力してもいいですよ、みたいなことを言ってたんだけど」

江里子「そんならボクが、みたいなねえ」

大竹「いや、そこまで言ってない」

江里子「買いますって」

大竹「そこまで言ってないんだよ！！」

江里子「でも、そんなこと話してたら」

大竹「そしたら、すぐ完売になっちゃって」

江里子「はい、その番組中っていうかね」

鎌田「あの時はね、大竹まことを見直した。かっこいいなあと思って。多分ね、ボクと2人になって、そのドアを抜けたとき、もし残ったらボク買わしてよ、とかって言って」

大竹「あ？ 記憶にない」

スタジオ（笑）

鎌田「こんな、かっこいいことを言う男なんだって」

大竹「全然記憶にない。ボクの助けいらないでしょ、だいたい鎌田先生は。もう本当にね、22万部だって。で、前回が、長生きするために体をどう動かしたらいいかっていう。一緒に体をちょっと動かしたりしました」

鎌田「よく覚えてるじゃないですか」

大竹「ちょっとだけね」

スタジオ（笑）

大竹「ほんのちょっと。うっすらちょっと残ってるのね。それがあって。これ長生き何部作ってさっき言ったの？」

鎌田「3部作目」

大竹「長生き3部作？」

鎌田「はい」

大竹「分けるなよ」

スタジオ（笑）

大竹「まとめろよ（笑）」