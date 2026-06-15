焼き魚にマカロニのサラダ。金沢工業大学で提供されているの値段は、なんと100円です。

100円で食べられる朝ごはん。その狙いとは。



午前8時。大学の食堂には、朝から学生たちの列。

そのお目当ては…。

■テレビ金沢・中條 栞 記者：

「こちらの朝食。選べるメイン に小鉢、みそ汁がついて値段は たったの100円です」



金沢工業大学で15日から始まった朝食キャンペーン。普段は約400円の定食が100円で提供されています。





■金沢工業大学・新井真二 事務局長「どうしても授業に合わせて、来られる時に朝食を抜いて授業に挑むという学生さんが多いものですから」「学生の健康管理ができれば、ということでこの企画がスタートした」

学生たちに、普段の食生活について聞いてみると…



■学生：

「あんまり朝食は採ってないです」

「いつもはバナナ1本とかで少 ない量を食べてます」



こうした食生活の乱れや保護者からの要望を受けて実施したこのキャンペーン。この日は、普段は8倍の250人が食堂を利用したということです。



「とてもおいしいです」

「できるなら毎月やってほしい です」



学生たちの健康と財布に優しい取り組みでした。

