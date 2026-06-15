子どもに大人気の〈豚ひき肉〉レシピ「ミートボール風豚つくね」
お安い豚ひき肉を使って、子どもが大よろこびするメインおかずを作りましょう。
この記事で紹介するのは、「ミートボール風豚つくね」のレシピ。
まあるい肉だんごに、てりてりのバーベキューソースをからめれば、子どものテンションもアップすること間違いなしですよ♪
材料（2人分）
〈たね〉
豚ひき肉……200g
玉ねぎのみじん切り……1/4個分（約50g）
卵（Sサイズ）……1個
しょうがのすりおろし……小さじ1
片栗粉……大さじ2
酒……大さじ1
水……大さじ1
塩……小さじ1/3
ミニトマト……6個
粗びき黒こしょう……適宜
〈バーベキューソース〉
ウスターソース……大さじ1
水……大さじ1
トマトケチャップ……大さじ2
はちみつ……大さじ1/2※
※はちみつを使ったメニューはボツリヌス症の予防のため、1歳未満の乳児に与えることは避けてください。
作り方
（1）ボールにたねの材料を入れ、粘りが出てもったりとするまで手で練り混ぜる。バーベキューソースの材料を混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油を弱めの中火に熱する。（1）のたねを1/12量ずつスプーンですくって手のひらにのせ、円形に整えながらフライパンに並べる。ふたをして2〜3分焼き、焼き色がついたら裏返す。再びふたをして、こんがりと焼き色がつくまでさらに2〜3分焼く。
（3）余分な脂をペーパータオルで拭き取る。バーベキューソースを回し入れ、つくねにからめる。器に盛り、好みで粗びき黒こしょうをふる。ベビーリーフとミニトマトを添えたらできあがり。
玉ねぎからほどよく水分が出て、柔らか食感に仕上がるので、子どもも食べやすい！
しっかり味のバーベキューソースが後をひき、ご飯がすすみますよ。