子どもに大人気の〈豚ひき肉〉レシピ「ミートボール風豚つくね」

お安い豚ひき肉を使って、子どもが大よろこびするメインおかずを作りましょう。



この記事で紹介するのは、「ミートボール風豚つくね」のレシピ。

まあるい肉だんごに、てりてりのバーベキューソースをからめれば、子どものテンションもアップすること間違いなしですよ♪

材料（2人分）

〈たね〉

豚ひき肉……200g

玉ねぎのみじん切り……1/4個分（約50g）

卵（Sサイズ）……1個

しょうがのすりおろし……小さじ1

片栗粉……大さじ2

酒……大さじ1

水……大さじ1

塩……小さじ1/3





べビーリーフ……適宜ミニトマト……6個粗びき黒こしょう……適宜〈バーベキューソース〉ウスターソース……大さじ1水……大さじ1トマトケチャップ……大さじ2はちみつ……大さじ1/2※

※はちみつを使ったメニューはボツリヌス症の予防のため、1歳未満の乳児に与えることは避けてください。



作り方

（1）ボールにたねの材料を入れ、粘りが出てもったりとするまで手で練り混ぜる。バーベキューソースの材料を混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油を弱めの中火に熱する。（1）のたねを1/12量ずつスプーンですくって手のひらにのせ、円形に整えながらフライパンに並べる。ふたをして2〜3分焼き、焼き色がついたら裏返す。再びふたをして、こんがりと焼き色がつくまでさらに2〜3分焼く。

（3）余分な脂をペーパータオルで拭き取る。バーベキューソースを回し入れ、つくねにからめる。器に盛り、好みで粗びき黒こしょうをふる。ベビーリーフとミニトマトを添えたらできあがり。

玉ねぎからほどよく水分が出て、柔らか食感に仕上がるので、子どもも食べやすい！



しっかり味のバーベキューソースが後をひき、ご飯がすすみますよ。



