子どもに大人気の〈豚ひき肉〉レシピ「ミートボール風豚つくね」

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お安い豚ひき肉を使って、子どもが大よろこびするメインおかずを作りましょう。

この記事で紹介するのは、「ミートボール風豚つくね」のレシピ。
まあるい肉だんごに、てりてりのバーベキューソースをからめれば、子どものテンションもアップすること間違いなしですよ♪

材料（2人分）

〈たね〉
豚ひき肉……200g
玉ねぎのみじん切り……1/4個分（約50g）
卵（Sサイズ）……1個
しょうがのすりおろし……小さじ1
片栗粉……大さじ2
酒……大さじ1
水……大さじ1
塩……小さじ1/3

べビーリーフ……適宜
ミニトマト……6個
粗びき黒こしょう……適宜

〈バーベキューソース〉
ウスターソース……大さじ1
水……大さじ1
トマトケチャップ……大さじ2
はちみつ……大さじ1/2※

※はちみつを使ったメニューはボツリヌス症の予防のため、1歳未満の乳児に与えることは避けてください。

作り方

（1）ボールにたねの材料を入れ、粘りが出てもったりとするまで手で練り混ぜる。バーベキューソースの材料を混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油を弱めの中火に熱する。（1）のたねを1/12量ずつスプーンですくって手のひらにのせ、円形に整えながらフライパンに並べる。ふたをして2〜3分焼き、焼き色がついたら裏返す。再びふたをして、こんがりと焼き色がつくまでさらに2〜3分焼く。

（3）余分な脂をペーパータオルで拭き取る。バーベキューソースを回し入れ、つくねにからめる。器に盛り、好みで粗びき黒こしょうをふる。ベビーリーフとミニトマトを添えたらできあがり。

玉ねぎからほどよく水分が出て、柔らか食感に仕上がるので、子どもも食べやすい！

しっかり味のバーベキューソースが後をひき、ご飯がすすみますよ。