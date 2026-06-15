早見沙織、美肌際立つ胸元開きブラックドレス姿公開「美しすぎる」「ドキッとした」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】声優の早見沙織が6月15日までに、自身のInstagramを更新。7月より放送のフジテレビ系テレビアニメ「盗掘王」でのイベント衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳美人声優「上品で大人っぽい」胸元開いたシックな黒ドレス姿
早見は「ワールドプレミアありがとうございました。アーカイブ動画も公開されております！」とつづり、屋内で撮影した「盗掘王」イベントのオフショットを複数枚投稿。胸元が開いたオールブラックでモード感のあるドレス姿を公開した。美しいデコルテのラインや美肌が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「美しすぎる」「色白で眩しい」「ドキッとした」「目の保養です」「肌綺麗です」「上品で大人っぽい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳美人声優「上品で大人っぽい」胸元開いたシックな黒ドレス姿
◆早見沙織、美肌際立つ胸元開きドレス姿
早見は「ワールドプレミアありがとうございました。アーカイブ動画も公開されております！」とつづり、屋内で撮影した「盗掘王」イベントのオフショットを複数枚投稿。胸元が開いたオールブラックでモード感のあるドレス姿を公開した。美しいデコルテのラインや美肌が際立つスタイルとなっている。
◆早見沙織の投稿に反響
この投稿に「美しすぎる」「色白で眩しい」「ドキッとした」「目の保養です」「肌綺麗です」「上品で大人っぽい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】