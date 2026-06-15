

NHK MUSIC SPECIAL『中島みゆき オールタイム・リクエスト 完全版』

NHK MUSIC SPECIAL『中島みゆき オールタイム・リクエスト 完全版』が、6月21日午後１時50分から放送される。

ラジオパーソナリティーとして絶大な人気を誇る中島みゆきが、2018年以来久しぶりのDJとして復活し、3月に放送されたテレビ番組「中島みゆき オールタイム・リクエスト」。

視聴者から彼女の曲のリクエストとその曲にまつわる思い出やエピソードを募集、それをもとに声で進行するといういわば“ラジオのようなテレビ”が、視聴者からの大反響を受け、“完全版”として蘇る。放送尺のためカットせざるをえなかったトークを新たに加え制作。

リクエスト曲は、コンサートの映像やミュージックビデオ、そしてテレビでの歌唱などで紹介される。（※声のみの出演）

放送予定曲 「時代」、「地上の星」、「麦の唄」、「ファイト！」 他

番組情報

NHK MUSIC SPECIAL 中島みゆき オールタイム・リクエスト 完全版」 放送予定

【放送】6月21日（日）午後1時50分〜午後2時52分 ＜NHK総合＞

※NHK ONE で同時配信・放送から 1 週間見逃し配信

【出演】中島みゆき

【番組HP】https://nhk.jp/musicsp

※リクエスト受付は終了済