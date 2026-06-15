6月15日早朝に行われたサッカーワールドカップの1次リーグ初戦。日本は強豪オランダと対戦し引き分けとなりました。この戦いに県内でも早朝から熱い声援が送られました。



空が明るくなり始めた午前5時前。

高知市のスポーツコンセプトバーにはワールドカップの日本代表初戦を観戦しようと約30人のサッカーファンが集まりました。





FIFAワールドカップ2026グループステージ初戦はFIFAランク8位の強豪オランダ。高知からアメリカの試合会場に向けて熱い声援を送ります。前半を0対0で折り返し、試合が動いたのは後半5分。オランダのキャプテンファン・ダイクにクロスを頭で流し込まれ失点します。後半早々、追う展開となった日本。高知のファンも同点に追いつくよう祈ります。その祈りが通じたか、迎えた後半12分。中村敬斗の右足を振り抜くシュート。しかし、オランダも攻撃の手を緩めることなく、後半19分に、再び勝ち越されます。選手たちの諦めない姿勢にファンたちも高知から拍手や声掛けなど熱いエールを送りますすると、後半43分。コーナーキックから小川が頭で合わせ最後は鎌田。執念で押しこみ再度同点に持ち込みます。この日2度目の同点に高知のファンのボルテージは最高潮に達し、店には歓声が響き渡りました。その後は、オランダの攻撃をしのぎゴールを守り抜いた日本。2-2で勝ち点1を獲得しました。次回、日本は6月21日にチュニジアと対戦します。■サポーター「絶対勝つぞー！」