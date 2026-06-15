是枝裕和監督、千鳥のバラエティーで名前を連呼され喜び 大悟は相方に責任なすりつけ「全部ノブが悪い」
お笑いコンビ・千鳥の大悟、是枝裕和監督が15日、映画『箱の中の羊』の大ヒット御礼舞台あいさつに参加した。
【集合ショット】素敵な笑顔をみせる大悟＆田中泯＆是枝監督ら
大悟が俳優として出演した同作は、芸人仲間である、ダイアン・津田篤宏やかまいたち・濱家隆一がコメントを寄せるなどお笑い界でも大反響となっている。相方・ノブの感想について大悟は「ノブは今のところ何も言ってこない。観ているのは観ていると思います。たぶん照れくさいので何も言ってきてない」と明かした。
是枝監督にも一風変わった感想が届いているそう。是枝監督は「作品そのものじゃないんですけど、大悟さんのバラエティーで僕の名前が連呼されていて（笑）。画面いっぱいに字幕で僕の名前が出るんですよ。『是枝入っているのか』みたいな。最近は、それを求めてテレビを見るようになってます。それを見た人の反応がすごくあって、とても不思議な体験をしていますけど、うれしかったです」と笑顔。大悟は「すみません…」と恐縮しきりで「『是枝すな』とかいろいろ言って…。全部ノブが悪い」と相方に責任をなすりつけていた。
舞台あいさつには、桑木里夢（※桑＝旧字体）、田中泯も参加した。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬はるかが建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭で公式上映が行われ、大悟、綾瀬、桑木里夢、是枝裕和監督の4人が華やかなレッドカーペットを歩いた。上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となった。
【集合ショット】素敵な笑顔をみせる大悟＆田中泯＆是枝監督ら
大悟が俳優として出演した同作は、芸人仲間である、ダイアン・津田篤宏やかまいたち・濱家隆一がコメントを寄せるなどお笑い界でも大反響となっている。相方・ノブの感想について大悟は「ノブは今のところ何も言ってこない。観ているのは観ていると思います。たぶん照れくさいので何も言ってきてない」と明かした。
舞台あいさつには、桑木里夢（※桑＝旧字体）、田中泯も参加した。
本作は、“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦と、息子の姿をしたヒューマノイドとの生活を描くヒューマンドラマ。綾瀬はるかが建築家の妻・音々、大悟が工務店の二代目社長である夫・健介を演じ、W主演を務める。是枝裕和監督による、日本映画では『万引き家族』（2018年）以来8年ぶりのオリジナル脚本作品。
「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品された本作。フランス現地5月16日には映画祭で公式上映が行われ、大悟、綾瀬、桑木里夢、是枝裕和監督の4人が華やかなレッドカーペットを歩いた。上映後の9分間におよぶスタンディングオベーションも話題となった。