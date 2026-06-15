元日本代表の城彰二氏（50）が自身のYouTube「JOチャンネル」を更新。日本が強豪・オランダと引き分けた北中米W杯1次リーグF組第1戦。あえて心配な点を指摘した。

一度追いついた後に突き放されながら再び追いついた展開。城氏は「この勝ち点1は勝ち点3に等しい」と日本の戦いに興奮気味だった。

「次のチュニジア戦で勝ち点3を取ればグループリーグ突破は難なく決勝トーナメントに行ける」と確信した一方で、オランダ戦で心配な材料も見えたという。

まずは久保建英の負傷。

そして、「辛口かもしれないけど鎌田（大地）選手があまりよくなかった」と指摘した。

城氏は「彼、本来のプレーではなくて。歩いている時間もすごく多くて、ミスも多かった。もう少し鎌田選手が切り盛りできる、パスワークができるようになれば、もうちょっと攻撃ができたかなという気がする。コンディションの問題もそうだし、鎌田選手は100％ではないなという感じだった」と説明した。

ただ、久保の負傷の状態が不明で、鎌田に頼る部分はさらに大きくなる。

城氏は「1試合やったんで、次はしっかりパフォーマンス出してくれれば難なく勝てると思う」と次戦・チュニジア戦での復調に期待した。