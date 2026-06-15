¥ª¥¸¥å¥¦¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó¤òÁª½Ð¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê
¡¡ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¤Ï15Æü¡¢¼ç¤Ë¾ã³²¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ª¥¸¥å¥¦¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó¤¬¸²¾´ÇÏ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤Îµ¼ÔÅêÉ¼¤ÇÁªÄê´ð½à¤ËÃ£¤·¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸²¾´ÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Ç39Æ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥¸¥å¥¦¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó¤ÏJG1¤ÎÃæ»³¥°¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç5Ï¢ÇÆ¤ò´Þ¤à6ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ãæ»³Âç¾ã³²¤â3ÅÙÀ©ÇÆ¡£JRA¾ÞºÇÍ¥½¨¾ã³²ÇÏ¤ò5ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï40Àï20¾¡¡¢2Ãå2²ó¡£
¡¡¤Þ¤¿JRA¤ÇG126¾¡¤ò´Þ¤àÄÌ»»2541¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¸½ºß¤ÏÄ´¶µ»Õ¤ÎéâÌ¾ÀµµÁ¸µµ³¼ê¡¢Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÄÌ»»1123¾¡¤òµó¤²¡¢º£Ç¯3·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¹ñ»Þ±É¸µÄ´¶µ»Õ¤Î¸²¾´¼ÔÁª½Ð¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£