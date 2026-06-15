JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年6月15日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」7号機（QZS-7）を搭載する「H3」ロケット9号機の再設定された打ち上げ予定日を発表しました。

【▲ 三菱電機鎌倉製作所で公開された測位衛星「みちびき」7号機（QZS-7）。2025年12月1日撮影（Credit: sorae編集部）】

8月7日早朝に再設定

発表によると、H3ロケット9号機の新たな打ち上げ予定日・時間帯は、日本時間2026年8月7日4時30分〜6時00分です。打ち上げ予備期間は、2026年8月8日〜2026年8月31日が確保されています。

みちびき7号機とは？

「みちびき」はアメリカの「GPS」との互換性を確保した日本の衛星測位システムです。これまでは4機体制で運用されてきましたが、内閣府は測位精度のさらなる向上と、他国の衛星測位システムに依存せず「みちびき」だけで持続的な測位を実現するべく、2026年度からは7機体制、将来的には11機体制で運用することを目指しています。

7機体制構築に向けた最初の打ち上げは2025年2月の「みちびき」6号機で、静止軌道に投入されて2025年7月にサービスを開始しています。次の「みちびき」5号機は2025年12月にH3ロケット8号機で打ち上げられ、準天頂軌道に投入される予定でしたが、打ち上げ失敗により衛星は失われました。今回打ち上げ予定日が発表された「みちびき」7号機は、準静止軌道（※）に投入される予定です。

※…静止軌道ではゼロになっている軌道傾斜角と軌道離心率が、少しだけ与えられた軌道。地上からはわずかに動くように見える。

【▲ 準天頂衛星システム「みちびき」7機体制完成時の衛星の動きを地表に投影した予想図（5号機の軌道投入失敗前に作成されたもの）（Credit: JAXA）】

「みちびき」7号機には6号機に引き続き、JAXAが開発を進めている高精度測位システム（ASNAV）の実証用アンテナが搭載されています。

JAXAによると、将来「みちびき」の衛星すべてに高精度測位システムが搭載されれば、スマートフォンのような一般的な受信機の測位精度は現在の5〜10mから1m程度にまで向上することが期待されるといいますから、身近な暮らしにも直接関わる重要な取り組みと言えます。

8号機打ち上げ失敗の原因究明を反映して臨む打ち上げ

当初、H3ロケット9号機は2026年2月1日に打ち上げられる予定で準備が進められていましたが、2025年12月22日に発生したH3ロケット8号機の打ち上げ失敗についての原因究明と、9号機を含め今後打ち上げられるH3ロケットへの影響を評価する必要があるとして、JAXAは2026年1月7日と同年2月3日に打ち上げ延期を発表していました。

その後、原因究明を進めたJAXAは、ロケット2段目に衛星を搭載するための部品のひとつである衛星搭載アダプタに、製造の段階で部材の剥がれが生じて強度が低下した結果、搭載されていた「みちびき」 5号機は打ち上げ中に2段目から脱落した可能性が極めて高いと特定。今後打ち上げられる機体については当面、衛星搭載アダプタの製造方法を変更する方針を示しています。

JAXAが6月10日予定のH3ロケット6号機打ち上げ準備や8号機打ち上げ失敗原因究明状況などを報告（2026年5月13日）部材剥離を主要因とした対策方針を決定 JAXAがH3ロケット8号機打ち上げ失敗原因究明状況を報告（2026年4月13日）

また、今回の発表の3日前となる2026年6月12日には、1段目のエンジンを2基から3基へ増やすかわりに固体燃料ロケットブースターを搭載しない「H3-30S」（30形態）と呼ばれる形態の試験機にあたる、H3ロケット6号機の打ち上げが行われました。メインミッションとなる2段目の軌道投入に成功したほかに、搭載されていた6機の小型副衛星の放出にも成功しています。

JAXAが「H3」ロケット6号機を打ち上げ 2段目の軌道投入を達成（2026年6月12日）

ただし、ペイロードが比較的軽量だった6号機では、従来の製造方法で作成した衛星搭載アダプタを補修した上で使用しており、8号機打ち上げ失敗の原因究明評価を裏付ける役割も担っていました。

そのため、原因究明を経て部材に対策が施された機体としては、9号機が最初の飛行になると言えます。「みちびき」の測位衛星打ち上げ再開となるH3ロケット9号機の成否が注目されます。

【▲ 「みちびき」6号機を搭載して2025年2月2日に打ち上げられた「H3」ロケット5号機（Credit: JAXA）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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