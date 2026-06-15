eスポーツゲームのオーディション選考で、まさかの人物がMCとして登場。選手やスタジオが騒然となる場面があった。

【映像】まさかの人物登場で現場もスタジオも騒然

6月8日、シャドウバースの新リーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」参戦を目指す選手たちのオーディション選考に密着するドキュメント番組『THE LAST DRAW』（ABEMA）の#1が放送された。

今回は、書類選考800人強、そこから一次選考・二次選考に進んだ109人のうち、30人が三次選考に臨む様子が公開。緑の人工芝が広がるグラウンドにバスから降りた選手たちが一列に並び、緊張と期待が入り混じる張り詰めた空気の中、いよいよ三次選考の幕が上がった。

すると、そこへ“場違い”なスーツ姿の男性が歩いて登場し、「皆さんようこそいらっしゃいました」と出迎える。三次選考のMCを担当するのは、俳優・アーティストとして活動する坂東工（ばんどう・たくみ）。人気恋愛リアリティショー『バチェラー・ジャパン』『バチェロレッテ・ジャパン』の司会進行を務めた（現在は卒業）、同番組の顔とも言える存在だ。そんな人物の登場に、選手たちには「おぉー！」とざわめきが起こる。

また、スタジオも「うわぁ！」と興奮した様子で、MCの平成ノブシコブシ・吉村崇は「おい、恋愛するじゃんここから！くっつける人じゃん（笑）」とツッコミ。また、見届け人のナイチンゲールダンス・中野なかるてぃんも「選ばれる系のやつ（番組）全部やってるのかな？（笑）」と畑違いの番組への出演に驚き、スタジオを盛り上げていた。

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