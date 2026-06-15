女子ハンドボールの「香川銀行シラソル香川」は、きのう（14日）、Hリーグのプレーオフ決勝を戦い、悲願の初優勝を果たしました。

レギュラーシーズンを1位で終えたシラソル香川。昨シーズン優勝のブルーサクヤ鹿児島とのプレーオフ決勝に臨みました。赤のユニフォーム・シラソルは序盤、相手GKの意表を突くループシュートなどで得点を積み上げます。守っては、GKの比嘉がこのファインセーブ！圧倒的な存在感でゴール前に立ちはだかります。

終盤、追いすがる鹿児島に対し、華麗なパスワークからの得点でリードをキープし続けたシラソル香川。悲願のプレーオフ初優勝です。

（シラソル香川 亀井好弘監督）

「スタッフ、選手、応援団、ご支援いただいている皆様と一緒に歩んできました。その結果が出て素直にうれしく思います」

（シラソル香川 松浦未南選手）

「この舞台でのプレーオフ優勝というタイトルだけ取れていなかったので、そのタイトルが取れてとてもうれしく思います。本当に1年間たくさんの応援ありがとうございました。これからも頑張りますので、熱い応援よろしくお願いします」