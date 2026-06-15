けさ（15日）は、眠い目をこすりながら学校や職場などに向かった人も多かったのではないでしょうか。サッカー・ワールドカップの日本の初戦が行われ、岡山からも選手たちに声援が送られました。

【写真を見る】サッカーW杯日本代表初戦に岡山も眠気吹っ飛ぶ夜明け前の大熱狂 次戦も応援するぞ【岡山】

（山口慧樹記者）

「岡山市にあるスポーツバーでは、朝早くから日本代表を応援しようと多くの客が集まり、にぎわいを見せています」

サポーターが待ちわびたサッカー日本代表のワールドカップ初戦です。岡山市北区の「ANGLE SPORTS BAR」では、パブリックビューイングが行われました。

「そうですね、みんな休みをとってきました。しっかり勝ってもらって、熱く応援できるように頑張りたいです」

「この後、仕事です」「休みとりました」

「地元が津山なので、佐野海舟選手にはかなり期待していて、まあ、きょうも危ない時もたくさん、日本を救ってくれるんだなと思って」

「頑張れ日本！」

「絶対勝つぞ、おー！！」

オランダを相手に、前半は0対0で折り返しますが、後半6分、ファン・ダイクに先制点を奪われます。追う展開となった日本は後半12分。中村のゴールで同点に追いつきます。

その後、オランダに再びリードを許し、迎えた後半44分。

小川のヘディングが鎌田にあたり、値千金の同点ゴール。このまま2対2で試合を終え、勝ち点1をつかみとりました。

「ほんまに最高の試合でした。ナイス日本です」

「（次戦のチュニジアには）この調子で気持ちで勝つしかないですね。今から授業があるんですけど頑張ります」

「仕事ですけど、追いついたので気持ちよく（仕事に）行けると思います。（チュニジア戦は）今日のオランダとの試合を糧に3－0でかましてもらえたら」

日本代表、次は日本時間の今月21日午後1時からチュニジアと対戦します。「ANGLE SPORTS BAR」でも、パブリックビューイングが行われるということです。