主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月15日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4479( 1453)
TOPIX先物 9月限 3114( 2736)
日経225ミニ 9月限 4682( 4674)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 583( 431)
TOPIX先物 9月限 334( 297)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 141( 0)
TOPIX先物 9月限 407( 385)
日経225ミニ 9月限 16( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 385( 0)
TOPIX先物 9月限 941( 765)
日経225ミニ 9月限 4997( 4962)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1226( 639)
TOPIX先物 9月限 848( 348)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 16( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3291( 2202)
12月限 43( 23)
TOPIX先物 9月限 563( 383)
日経225ミニ 7月限 10576( 4682)
8月限 215( 89)
9月限 72713( 32371)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1235( 905)
12月限 8( 8)
日経225ミニ 7月限 3688( 1390)
8月限 97( 45)
9月限 43316( 20310)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5( 5)
日経225ミニ 7月限 478( 478)
8月限 29( 29)
9月限 4413( 4413)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 893( 893)
12月限 15( 15)
日経225ミニ 7月限 699( 699)
8月限 63( 63)
9月限 26677( 26677)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4479( 1453)
TOPIX先物 9月限 3114( 2736)
日経225ミニ 9月限 4682( 4674)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 583( 431)
TOPIX先物 9月限 334( 297)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 141( 0)
TOPIX先物 9月限 407( 385)
日経225ミニ 9月限 16( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 385( 0)
TOPIX先物 9月限 941( 765)
日経225ミニ 9月限 4997( 4962)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1226( 639)
TOPIX先物 9月限 848( 348)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 16( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3291( 2202)
12月限 43( 23)
TOPIX先物 9月限 563( 383)
日経225ミニ 7月限 10576( 4682)
8月限 215( 89)
9月限 72713( 32371)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1235( 905)
12月限 8( 8)
日経225ミニ 7月限 3688( 1390)
8月限 97( 45)
9月限 43316( 20310)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5( 5)
日経225ミニ 7月限 478( 478)
8月限 29( 29)
9月限 4413( 4413)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 893( 893)
12月限 15( 15)
日経225ミニ 7月限 699( 699)
8月限 63( 63)
9月限 26677( 26677)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース