　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4479(　　1453)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3114(　　2736)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4682(　　4674)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 583(　　 431)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 334(　　 297)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 141(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 407(　　 385)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　16(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 385(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 941(　　 765)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4997(　　4962)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1226(　　 639)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 848(　　 348)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　16(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3291(　　2202)
　　　　　 　 　12月限　　　　　43(　　　23)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 563(　　 383)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 10576(　　4682)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 215(　　　89)
　　　　　 　 　 9月限　　　 72713(　 32371)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1235(　　 905)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3688(　　1390)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　97(　　　45)
　　　　　 　 　 9月限　　　 43316(　 20310)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 478(　　 478)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4413(　　4413)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 893(　　 893)
　　　　　 　 　12月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 699(　　 699)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　 9月限　　　 26677(　 26677)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース