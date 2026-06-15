外国証券 先物取引高情報まとめ（6月15日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17126( 15905)
12月限 15( 15)
TOPIX先物 9月限 19175( 17912)
日経225ミニ 7月限 13617( 12117)
8月限 74( 74)
9月限 221308( 221304)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9951( 9521)
12月限 45( 45)
TOPIX先物 9月限 20777( 19870)
日経225ミニ 7月限 5417( 5417)
8月限 267( 267)
9月限 123682( 123678)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1698( 1104)
TOPIX先物 9月限 2652( 2351)
日経225ミニ 7月限 1276( 276)
9月限 5257( 5257)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2754( 2007)
TOPIX先物 9月限 7760( 4165)
日経225ミニ 7月限 393( 393)
9月限 6339( 6323)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3956( 2849)
TOPIX先物 9月限 7649( 5278)
日経225ミニ 7月限 115( 115)
8月限 12( 12)
9月限 9510( 9510)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1806( 1709)
TOPIX先物 9月限 7458( 4648)
日経225ミニ 9月限 12216( 12181)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10698( 10385)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 20685( 20331)
日経225ミニ 7月限 8842( 6342)
9月限 94994( 94994)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1065( 740)
TOPIX先物 9月限 713( 612)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 886( 409)
TOPIX先物 9月限 3445( 1110)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 46( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1112( 1102)
TOPIX先物 9月限 1829( 1829)
日経225ミニ 7月限 47( 47)
8月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17126( 15905)
12月限 15( 15)
TOPIX先物 9月限 19175( 17912)
日経225ミニ 7月限 13617( 12117)
8月限 74( 74)
9月限 221308( 221304)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9951( 9521)
12月限 45( 45)
TOPIX先物 9月限 20777( 19870)
日経225ミニ 7月限 5417( 5417)
8月限 267( 267)
9月限 123682( 123678)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1698( 1104)
TOPIX先物 9月限 2652( 2351)
日経225ミニ 7月限 1276( 276)
9月限 5257( 5257)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2754( 2007)
TOPIX先物 9月限 7760( 4165)
日経225ミニ 7月限 393( 393)
9月限 6339( 6323)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3956( 2849)
TOPIX先物 9月限 7649( 5278)
日経225ミニ 7月限 115( 115)
8月限 12( 12)
9月限 9510( 9510)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1806( 1709)
TOPIX先物 9月限 7458( 4648)
日経225ミニ 9月限 12216( 12181)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10698( 10385)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 20685( 20331)
日経225ミニ 7月限 8842( 6342)
9月限 94994( 94994)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1065( 740)
TOPIX先物 9月限 713( 612)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 886( 409)
TOPIX先物 9月限 3445( 1110)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 46( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1112( 1102)
TOPIX先物 9月限 1829( 1829)
日経225ミニ 7月限 47( 47)
8月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース