　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 17126(　 15905)
　　　　　 　 　12月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19175(　 17912)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 13617(　 12117)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　74(　　　74)
　　　　　 　 　 9月限　　　221308(　221304)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　9951(　　9521)
　　　　　 　 　12月限　　　　　45(　　　45)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 20777(　 19870)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5417(　　5417)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 267(　　 267)
　　　　　 　 　 9月限　　　123682(　123678)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1698(　　1104)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2652(　　2351)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　1276(　　 276)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5257(　　5257)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2754(　　2007)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7760(　　4165)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 393(　　 393)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6339(　　6323)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3956(　　2849)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7649(　　5278)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 115(　　 115)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　 9月限　　　　9510(　　9510)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1806(　　1709)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7458(　　4648)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 12216(　 12181)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10698(　 10385)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 20685(　 20331)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　8842(　　6342)
　　　　　 　 　 9月限　　　 94994(　 94994)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1065(　　 740)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 713(　　 612)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 886(　　 409)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3445(　　1110)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　46(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1112(　　1102)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1829(　　1829)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　47(　　　47)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース