「日経225オプション」7月限コール手口情報（15日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 125( 125)
SBI証券 100( 62)
楽天証券 41( 31)
松井証券 23( 23)
BNPパリバ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 9( 9)
マネックス証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 5( 5)
野村証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万9125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 125( 125)
SBI証券 100( 62)
楽天証券 41( 31)
松井証券 23( 23)
BNPパリバ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 9( 9)
マネックス証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 5( 5)
野村証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万9125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース