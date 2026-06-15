「日経225オプション」7月限コール手口情報（15日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、15日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 392( 292)
SBI証券 104( 60)
モルガンMUFG証券 55( 55)
楽天証券 61( 49)
フィリップ証券 27( 27)
BNPパリバ証券 24( 24)
SMBC日興証券 20( 20)
ゴールドマン証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 12( 12)
東海東京証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
野村証券 201( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
UBS証券 50( 0)
ソシエテジェネラル証券 50( 0)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 132( 132)
BNPパリバ証券 58( 58)
モルガンMUFG証券 50( 50)
松井証券 9( 9)
SBI証券 13( 7)
楽天証券 9( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 392( 292)
SBI証券 104( 60)
モルガンMUFG証券 55( 55)
楽天証券 61( 49)
フィリップ証券 27( 27)
BNPパリバ証券 24( 24)
SMBC日興証券 20( 20)
ゴールドマン証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 12( 12)
東海東京証券 10( 10)
松井証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
野村証券 201( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
UBS証券 50( 0)
ソシエテジェネラル証券 50( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 132( 132)
BNPパリバ証券 58( 58)
モルガンMUFG証券 50( 50)
松井証券 9( 9)
SBI証券 13( 7)
楽天証券 9( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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