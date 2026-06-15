アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を受け、茂木外務大臣はイランのアラグチ外相と電話会談し、これまでの交渉努力を高く評価したうえで、最終的な合意に向けて緊密な意思疎通を続けていくことを確認しました。

茂木外務大臣はきょう（15日）午後、イランのアラグチ外相と電話で会談し、アメリカとの間で戦闘終結に向けた覚書が合意に至ったことを歓迎したうえで、イランを含む関係国のこれまでの交渉努力を高く評価すると伝えました。

また、ホルムズ海峡における自由で安全な航行の確保が重要だとして、ペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶が一刻も早く通過できるよう改めて強く働きかけました。

これに対し、アラグチ外相からは、合意に至った経緯や今後の協議の見通しなどについて説明があり、両外相は最終的な合意の実現に向け、緊密に意思疎通を続けていくことを確認しました。

これに先立ち茂木大臣は、パキスタンのダール外相とも電話会談し、これまでの積極的な仲介努力に改めて敬意を示したうえで、日本としても引き続き後押ししていくと強調しました。