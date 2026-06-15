サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１５日、グループリーグＥ組のドイツ−キュラソーが行われ、ドイツが７―１で大勝した。

ドイツが初戦で大勝。序盤から高い位置でのプレスとパス回しで押し込み、６分にヌメチャが先制点。３８分にはシュロッターベックが頭で決めるなど、その後も得点を重ねた。初出場のキュラソーは前半にコメネンシアがチームＷ杯初得点を挙げたが、その後は反撃の糸口をつかめなかった。

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ドイツのハーバーツは前半終了間際にＰＫを沈め、真骨頂は終盤。速攻からスルーパスに抜け出し、相手守備陣をあざ笑うようにふわりと浮かせ、自身２点目で大勝劇を締めくくった。この日のスコアは、優勝した２０１４年ブラジル大会準決勝でブラジルを倒した時と同じ。過去２大会はいずれも初戦を落とし、１次リーグで敗退していただけに、「１４年の結果は代表チームの歴史に刻まれている。あのような形でスタートできたのは特別で、大きな自信になる」と喜んだ。

［リティの目］攻守に効いたヌメチャ…ドイツの攻撃パターン多く

ドイツは攻撃パターンがすごく多かった。足の速い左サイドのブラウンが果敢に攻め上がってチャンスに絡み、サネも守備ラインの裏に積極的に走り込んでいた。中央も３人ぐらいの選手でコンビネーション良くパスを回して攻めていた。様々なバリエーションがあって、見ていて面白かった。守備もハイラインだったが、集中力が高く、ボールの奪回も早かった。

特に目に付いたのがヌメチャだ。攻守に渡って効いていた。先制点ではビルツとの鮮やかなワンツーから得点を決めた。

ドイツは２大会連続で初戦に敗れ、波に乗れなかった。大会前はチームの連係がうまくいくのか不安なもの。初戦に勝つことはやはり大切で、自信をつかんだことだろう。大量点を奪えたことも今後、１次リーグを突破するために意味は大きい。（１９９０年大会西ドイツ代表優勝メンバー）