【ドムドムハンバーガー】愛知県に約10年ぶり出店! 新店舗「大須万松寺通店」を名古屋市にオープン
ドムドムフードサービスは7月28日、新店舗「ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店」を愛知県名古屋市中区大須にオープンする。
店頭イメージ
○約10年ぶり愛知県に出店
ドムドムハンバーガーが約10年ぶりに愛知県に出店する。新店舗はドムドムのカラーである赤と白を基調としたカジュアルでポップなデザイン。通常の店舗とは異なるメニューとなり、限定メニューやオープン記念のオリジナルグッズなどを販売する予定だ。営業時間は11:00〜19:00(予定)。詳細は後日、HPなどで案内される。
店内イメージ
オープンを記念して、「甘辛チキンバーガー」のチキンサイズを、通常の2.3倍の大きさに変更する。ドムドムの人気メニューである同商品のチキンを、価格はそのままにボリュームアップした。キャンペーンは大須万松寺通店限定となり、無くなり次第終了する。
グランドオープン記念企画
店頭イメージ
○約10年ぶり愛知県に出店
ドムドムハンバーガーが約10年ぶりに愛知県に出店する。新店舗はドムドムのカラーである赤と白を基調としたカジュアルでポップなデザイン。通常の店舗とは異なるメニューとなり、限定メニューやオープン記念のオリジナルグッズなどを販売する予定だ。営業時間は11:00〜19:00(予定)。詳細は後日、HPなどで案内される。
店内イメージ
オープンを記念して、「甘辛チキンバーガー」のチキンサイズを、通常の2.3倍の大きさに変更する。ドムドムの人気メニューである同商品のチキンを、価格はそのままにボリュームアップした。キャンペーンは大須万松寺通店限定となり、無くなり次第終了する。
グランドオープン記念企画